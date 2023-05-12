"Совкомфлот" проведет годовое собрание акционеров 15 июня в заочной форме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Совкомфлот" пройдет 15 июня в заочной форме, сообщила компания.

Реестр лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента и на участие в собрании, закрывается 22 мая.

Повестка годового собрания включает стандартные вопросы, касающиеся утверждения годового отчета и бухотчетности, распределения прибыли, выплаты дивидендов, избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии, выбора аудитора.

Как сообщалось, в апреле совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 4,29 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 10,188 млрд рублей.

Вопрос о предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2022 год был также включен в повестку заседания совета директоров "Совкомфлота" 16 марта. По итогам заседания компания сообщала, что подтверждает дивидендную политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Скорректированная чистая прибыль СКФ в 2022 году увеличилась в 4,4 раза, до 20,36 млрд рублей.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году выросла в 10,8 раза, до $385,2 млн. Показатель EBITDA за прошлый год увеличился на 53,2%, до $1,039 млрд. Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) составила $1,437 млрд, что на 31,2% выше показателя 2021 года. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн.

Акционеры "Совкомфлота" на годовом собрании 30 июня 2022 года утвердили решение о невыплате дивидендов за 2021 год. Чистую прибыль в размере 5,9 млрд рублей (100% чистой прибыли по РСБУ за 2021 год) было решено оставить в распоряжении ПАО. Ранее сообщалось, что "Совкомфлот" планировал направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

За 2020 года "Совкомфлот" выплатил дивиденды в размере 6,67 рубля на акцию, общая сумма дивидендов составила 15,841 млрд рублей ($225 млн, 84% от прибыли по МСФО). За 2019 года "Совкомфлот" выплатил $96,8 млн дивидендов (7,181 млрд рублей).

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.