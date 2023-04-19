Brent подешевела до $84,6 за баррель

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются во вторник в преддверии публикацией еженедельного доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 8:05 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,20%), до $84,6 баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,01 до $84,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,16 (0,2%), до $80,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,03, до $80,86 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 апреля, на 2,675 млн баррелей. Минэнерго США опубликует свои данные позднее в среду. Эксперты в среднем ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,088 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Нефтяной рынок продолжает оставаться в довольно узком ценовом диапазоне, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV в Сингапуре. - Похоже, опасения в отношении перспектив спроса сохраняются, и сигналы снижения маржи нефтеперерабатывающих предприятий в Азии их лишь усиливают".