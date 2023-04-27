Deutsche Bank в I квартале увеличил чистую прибыль на 9%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, в первом квартале увеличил чистую прибыль на 9%, что оказалось лучше прогноза аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила 1,158 млрд евро по сравнению с 1,06 млрд евро годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали 1,12 млрд евро, согласно данным, предоставленным самим банком.

Выручка Deutsche Bank повысилась на 5% - до 7,68 млрд евро с 7,328 млрд евро годом ранее. Это максимальный квартальный показатель с 2016 года.

Доходы в сфере инвестиционно-банковских операций упали на 19% - до 2,7 млрд евро. В том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью и валютой снизилась на 17%, от консалтинговой деятельности и организации размещений - на 31%.

Выручка в сфере управления активами уменьшилась на 14% и составила 589 млн евро. За минувший год общий объем активов под управлением банка вырос на 19 млрд евро и достиг 841 млрд евро.

Подразделение по работе с корпоративными клиентами увеличило выручку на 35% - до 2 млрд евро, по работе с физлицами - на 10%, до 2,4 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам выросли на 27% - до 372 млн евро.

Котировки акций снижаются на 1% в начале торгов в четверг. Капитализация банка за последние три месяца уменьшилась на 22% (до 19,4 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 4%.