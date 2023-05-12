Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Апрельская инфляция во Франции ускорилась до 6,9%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы роста ускорились по сравнению с 6,7% в марте.

Окончательная оценка совпала с предварительными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли в апреле на 0,7%, показатель также не был пересмотрен. В марте цены выросли на 1% относительно февраля.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 0,6% относительно марта и на 5,9% в годовом выражении. Месяцем ранее их подъем составил 0,9% и 5,7% соответственно.

Стоимость продуктов питания во Франции в апреле увеличилась на 15% в годовом выражении после подъема на 15,9% месяцем ранее. Рост цен на энергоносители ускорился до 6,8% с 4,9%, на услуги - до 3,2% с 2,9%.

Insee Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в четверг снизились

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в четверг снизились

Банк России отметил смещение структуры балансов банков в пользу "нетоксичных" валют

Банк России отметил смещение структуры балансов банков в пользу "нетоксичных" валют

В ЦБ ждут, что фактическая цена экспорта нефти превысит прогноз по Urals в $55 за баррель

В ЦБ ждут, что фактическая цена экспорта нефти превысит прогноз по Urals в $55 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });