Руководство "КАМАЗа" считает "подъемным" для компании ориентировочный размер windfall tax

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" рассчитал возможный размер разового взноса в бюджет (так называемый windfall fax), собираемого властями из "сверхдоходов" компаний за 2021-2022 гг., и считает его для себя "подъемным", заявил журналистам гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин.

"Конечно, посчитали. Сумма подъемная, нас не смущает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Минфин подготовил изменения в налоговое законодательство, позволяющие в 2023-2024 году собрать в пользу федерального бюджета с компаний суммарно около 300 млрд рублей за счет разового налогового сбора. Действующая редакция поправок в законодательство предусматривает, что плательщиками выступят все компании-резиденты с прибылью за 2021 или 2022 год более 1 млрд рублей при условии, что прибыль 2021-2022 годов суммарно выше прибыли за 2018-2019 годы. Ставка windfall tax составит 10% от разницы прибылей 2021-2022 и 2018-2019 годов при выплате в 2024 году, но может быть снижена до фактически 5%, если компания согласится заплатить в текущем году.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год. В конце декабря Когогин говорил журналистам, что в компании ожидают рекордной чистой прибыли за всю ее историю. В пресс-службе "КАМАЗа" уточняли, что чистая прибыль компании за 2022 год, как ожидается, превысит 5 млрд рублей.

В конце февраля 2023 года Когогин сообщал, что выручка "КАМАЗа" за 2022 год по РСБУ выросла на 7%, до 267,3 млрд рублей. Данные о прибыли или убытке по РСБУ не приводились.