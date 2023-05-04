Продажи "АвтоВАЗа" в апреле выросли в годовом измерении в 3,3 раза на низкой базе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года продажи автомобилей Lada в России выросли на прошлогодней низкой базе в 3,3 раза, до 27 635 штук и на 18,4% превысили результат марта, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Из данных о продажах компании за предыдущий период следует, что апрельский результат стал самым высоким с декабря 2021 года, когда было продано 29 919 машин.

Наиболее популярной у клиентов моделью в апреле стала Granta - было реализовано 19 899 единиц, что в 7,7 раза превысило результат апреля 2022 года и на 22,4% - мартовский показатель этого года. Как отмечает "АвтоВАЗ", помесячные продажи были рекордными с момента запуска в 2011 году.

Niva Legend в апреле разошлась тиражом 3 391 автомобиль (в 4,6 раза больше г/г и на 25,5% больше, чем в марте 2023 года) Также в апреле 2023 года был продан 3891 внедорожник Niva Travel - в 3,2 раза больше г/г и на 4,6% больше, чем в позапрошлом месяце.

За январь-апрель 2023 года "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке 91 875 автомобилей (+50,1%).

Тольяттинский завод "АвтоВАЗа" сейчас выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте 2023 года на тольяттинской площадке начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 года "АвтоВАЗ" рассчитывает начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 год, утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, составляет 401,6 тысячи автомобилей.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".