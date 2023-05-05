Квартальные продажи "Группы Позитив" остались на уровне 1,2 млрд рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года объем продаж ("отгрузки") IT-компании "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) сохранился на уровне аналогичного периода 2022 года и составил 1,2 млрд рублей, сообщила компания.

"Объем отгрузок в январе и феврале 2023 года суммарно увеличился на 87% относительно аналогичного периода прошлого года - в 2022 году нетипично высокие показатели по отгрузкам были зафиксированы в марте: всплеск отгрузок произошел в связи с резко возросшей необходимостью в продуктах и услугах кибербезопасности, что и сформировало высокую базу по итогам первого квартала 2022 года", - отмечается в пресс-релизе.

В I квартале доля новых "отгрузок" составила 54%. По оценке компании, это свидетельствует о продолжающемся расширении клиентской базы, а также об увеличении числа продуктов, приобретаемых действующими клиентами.

в компании "Интерфаксу" сказали, что для Positive основной объем поступлений по отгрузкам происходит во втором полугодии - "с июня мы выходим в плюс".

"Доходы группы, как правило, увеличиваются во второй половине года, - говорится в отчете Positive за I квартал. - Это объясняется тем, что большая часть заказов обычно закрываются к концу календарного года из-за календарного цикла планирования и бюджетирования в РФ. Вследствие этого результаты операционной деятельности группы в течение финансового года могут быть не сбалансированы".

Выручка компании по МСФО по итогам I квартала выросла до 1,5 млрд рублей с 1,4 млрд рублей годом ранее.

Показатель EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) ушел в "минус" - до (1,35) млрд рублей против (325) млн рублей в I квартале 2022 года. EBITDA, в свою очередь, также показала отрицательное значение - (307) млн рублей против 261 млн годом ранее.

Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) стала чистым убытком в 1,34 млрд рублей, тогда как в I квартале 2022 года чистый убыток без учета капитализации расходов составил только 352 млн рублей. Чистый убыток (по МСФО) компании в отчетном периоде составил 469 млн рублей против 145 млн рублей чистой прибыли годом ранее.

Также в сообщении отмечается, что в отчетном периоде компания на 74% увеличила свои расходы на разработку - до 1 млрд рублей.

"Мы активно инвестируем в разработку новых продуктов, в том числе метапродуктов, NGFW - межсетевого экрана нового поколения, облачных технологий Cloud Security, безопасную разработку, - сказал через пресс-службу операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин. - Мы расширяем команду, прежде всего за счет экспертов в области ИБ - в первом квартале нашу команду усилили более 170 специалистов".

За весь 2022 год расходы Positive на разработку новых продуктов и доработку функционала существующих составили 2,8 млрд рублей, что на 48% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Также Кузин подчеркнул, что компания сохраняет планы по росту своего бизнеса в текущем году.

"В 2023 году ожидаемый объем отгрузок прогнозируется на уровне 20-25 млрд рублей по сравнению с 14,5 млрд рублей по итогам прошлого года, при сохранении высокого уровня операционной эффективности", - сказал он.

Выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год выросла на 95% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до 13,8 млрд рублей. Объем продаж ("отгрузки", передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенных контрактов на услуги кибербезопасности) увеличился до 14,5 млрд рублей с 7,7 млрд рублей годом ранее.

EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) составила 5,2 млрд рублей, что в 3,4 раза выше аналогичного показателя предыдущего года. EBITDA, в свою очередь, оценивается в 6,8 млрд рублей по сравнению с 2,7 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) выросла в 2022 году до 5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2021 году. Рентабельность по NIC за год увеличилась с 16% до 35%.

Сейчас акции "Группа Позитив" торгуются на Мосбирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В сентябре компания провела SPO, в ходе которого смогла разместить 932,6 тысячи акций, или 1,41% капитала.

Сейчас free float составляет 13,1%.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив". Основными акционерами "Группы Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,72%), Юрий Максимов (51,88%), Борис Симис (4,7%).