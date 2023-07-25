Объем продаж "Группы Позитив" во II квартале вырос в 1,7 раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале объем продаж ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключение контрактов на услуги кибербезопасности) IT-компании "Группа Позитив" вырос в 1,7 раза (на 71%) в годовом исчислении и составил 3,3 млрд рублей, сообщила компания.

"Группа Позитив" - головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности.

"Рынок кибербезопасности растет на фоне увеличивающегося спроса на инструменты для защиты компаний, который во многом стимулируется кратным ростом количества хакерских атак, - сказал через пресс-службу операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин. - Результаты второго квартала существенно превзошли планы, которые мы ставили перед собой: рост отгрузок за этот период составил 71% год к году".

Показатель чистой прибыли без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) во II квартале по-прежнему остался отрицательным - был зафиксирован убыток на уровне 460 млн рублей (как и по результатам I квартала - чистый убыток в 1,34 млрд рублей). Компания подчеркивает, что отрицательное значение этого показателя "отражает присущую компании сезонность, рост инвестиций в R&D и усиление подразделений обеспечения продаж на фоне существенного увеличения числа заказчиков".

"С учетом присущего нашему бизнесу фактора сезонности, в результате которого основной объем доходов поступает в конце третьего и в четвертом кварталах, во втором полугодии мы ожидаем рост показателей и выполнение заявленных нами целей по удвоению бизнеса по итогам года", - отметил Кузин.

По данным компании, на конец II квартала текущего года общее количество активных крупных корпоративных клиентов с действующими лицензиями увеличилось до 1220 компаний и организаций, что на 25% больше, чем годом ранее.

В целом за 6 месяцев текущего года объем продаж компании вырос на 43% и составил 4,6 млрд рублей, валовая прибыль отгрузок увеличилась на 45%, до 4,4 млрд рублей, чистый убыток возрос до 1,8 млрд рублей, расходы на исследования и разработку - до 2,1 млрд рублей (рост на 71%).

Как сообщалось, выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год выросла на 95% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до 13,8 млрд рублей. Объем продаж увеличился до 14,5 млрд рублей с 7,7 млрд рублей годом ранее.

EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) составила 5,2 млрд рублей, EBITDA - 6,8 млрд рублей.

Показатель NIC по итогам 2022 года достиг 5 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в 2021 году. Рентабельность по NIC за год увеличилась с 16% до 35%.

В настоящее время акции "Группа Позитив" торгуются на Мосбирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В сентябре компания провела SPO, в ходе которого смогла разместить 932,6 тысячи акций, или 1,41% капитала.

В настоящее время free float составляет 13,1%.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив". Основными акционерами "Группы Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,72%), Юрий Максимов (51,88%), Борис Симис (4,7%).