Emirates Group получила рекордную прибыль и выручку в прошлом фингоду

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Emirates Group, владелец авиакомпании Emirates Airline, зафиксировал рекордные показатели чистой прибыли и выручки в минувшем финансовом году благодаря восстановлению пассажиропотока.

Как сообщается в пресс-релизе Emirates Group, ее чистая прибыль в фингоду, завершившемся 31 марта, составила рекордные $3 млрд по сравнению с убытком в $1,1 млрд за предыдущий фингод.

Выручка группы подскочила на 81% и составила $32,6 млрд.

За прошлый фингод авиакомпания перевезла 43,6 млн пассажиров, это более чем в два раза (на 123%) превышает аналогичный показатель годом ранее.

Компания ожидает остаться прибыльной в текущем фингоду, заявил глава Emirates Group шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум.

Emirates Group помимо Emirates Airline владеет гостиницами, туроператором и компанией dnata, которая является одним из крупнейших поставщиков услуг для мировой авиаотрасли и представлена в 35 странах.