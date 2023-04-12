СД "Совкомфлота" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 10,189 млрд руб.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Совкомфлот" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2022 год в размере 10,189 млрд рублей, сообщила компания.

Соответствующее решение было принято на заседании совета 12 апреля.

В случае утверждения СКФ направит на выплату дивидендов 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2022 год.

Скорректированная чистая прибыль СКФ в 2022 году увеличилась в 4,4 раза, до 20,36 млрд рублей.

Уставный капитал "Совкомфлота" состоит из 2 374 993 901 акции. Таким образом, группа "Совкомфлот" может выплатить примерно 4,3 руб. на акцию.

Вопрос о предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2022 г. был также включен в повестку заседания совета директоров "Совкомфлота" 16 марта. По итогам заседания компания сообщала, что подтверждает дивидендную политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО.

"Исходя из показателя скорректированной чистой прибыли и 50% коэффициента выплаты, дивиденд может составить 4,3 руб. на акцию, дивидендная доходность - около 7%", - сообщал "Интерфаксу" аналитик "Инвестиционного банка Синара" Матвей Тайц.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году выросла в 10,8 раза, до $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 г. увеличился на 53,2%, до $1,039 млрд. Выручка "Совкомфлота" в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) составила $1,437 млрд, что на 31,2% выше показателя 2021 г. Чистый долг компании на конец 2022 г. сократился на 61% и составил $928,3 млн.

Акционеры "Совкомфлота" на годовом собрании 30 июня 2022 г. утвердили решение о невыплате дивидендов за 2021 г. Чистую прибыль в размере 5,9 млрд руб. (100% чистой прибыли по РСБУ за 2021 г.) было решено оставить в распоряжении ПАО. Ранее сообщалось, что "Совкомфлот" планировал направить на выплату дивидендов по итогам 2021 г. не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

За 2020 г. "Совкомфлот" выплатил дивиденды в размере 6,67 рубля на акцию, общая сумма дивидендов составила 15,841 млрд рублей ($225 млн, 84% от прибыли по МСФО). За 2019 г. "Совкомфлот" выплатил $96,8 млн дивидендов (7,181 млрд рублей).

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.