Цены на бензин на московских АЗС перешли к умеренному росту после майских праздников

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в Москве по итогам прошлой недели перешли к умеренному росту, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В период с 10 по 15 мая средняя розничная цена Аи-92 в столице увеличилась на 7 коп., до 48,21 руб./л, Аи-95 - на 6 коп., до 53,54 руб./л.

Рост средних цен по обоим видам топлива обусловлен увеличением стоимости на заправках "Газпром нефти". Так, цена 92-го бензина на них выросла на 50 коп., до 48,08 руб./л, 95-го - на 53 коп., до 53,15 руб./л.

Средняя цена Аи-100 в рознице за аналогичный период выросла на 13 коп., до 63,35 руб./л за счет подорожания на АЗС "Газпром нефти" - на 53 коп., до 63,22 руб./л - и "НефтьМагистрали" - на 1 руб., до 63,49 руб./л.

В то же время стоимость дизельного топлива по итогам минувшей недели сохранилась на уровне 58,78 руб./л.