Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Розничные цены на бензин в Москве ускорили рост

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в российской столице по итогам прошлой недели продолжили расти, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В период с 10 по 21 мая средняя розничная цена Аи-92 в городе увеличилась на 17 коп., до 48,38 руб./л, Аи-95 - на 14 коп., до 53,68 руб./л.

Рост средних цен обусловлен их повышением на четырех сетях АЗС. Наиболее существенно бензин подорожал на заправках "Нефтьмагистрали": Аи-92 - на 40 коп., до 48,47 руб./л, Аи-95 - на 50 коп., до 53,89 руб./л. Цены на 92-й бензин на АЗС "Татнефти" выросли на 10 коп., до 48,61 руб./л, на 95-й - на 11 коп., до 53,59 руб./л, соответственно. На заправках "Роснефти" Аи-92 подорожал на 47 коп., до 48,08 руб./л, Аи-95 - на 32 коп., до 52,78 руб./л. "Транс АЗС" повысила стоимость 95-го бензина на своих АЗС в среднем на 17 коп., до 52,40 руб./л.

В то же время дизельное топливо по итогам минувшей недели всё так же стоит в среднем 58,78 руб./л, однако на ряде АЗС средневзвешенные цены выросли. В частности, на заправках "Транс АЗС" - на 7 коп., до 56,08 руб./л, и "Татнефти" - на 4 коп., до 58,25 руб./л.

Московская топливная ассоциация Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

В Москве за двое суток может выпасть почти треть месячной нормы осадков

В Москве за двое суток может выпасть почти треть месячной нормы осадков

В РПЦ опровергли сообщения о ДТП с патриаршим автомобилем Aurus

В РПЦ опровергли сообщения о ДТП с патриаршим автомобилем Aurus

Гроза идет на Москву

Температура воздуха в Москве впервые с начала весны превысила 25 градусов

Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

Самый теплый день весны зафиксирован в Москве

Самый теплый день весны зафиксирован в Москве

В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, пытавшегося вывезти золотые слитки на 25 кг

В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, пытавшегося вывезти золотые слитки на 25 кг

Павильоны "Здоровая Москва" заработали в московских парках

Павильоны "Здоровая Москва" заработали в московских парках

Карты "Тройка" будут блокировать тем, кто их не валидирует на выходе со станций МЦД

Карты "Тройка" будут блокировать тем, кто их не валидирует на выходе со станций МЦД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });