Розничные цены на бензин в Москве ускорили рост

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в российской столице по итогам прошлой недели продолжили расти, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В период с 10 по 21 мая средняя розничная цена Аи-92 в городе увеличилась на 17 коп., до 48,38 руб./л, Аи-95 - на 14 коп., до 53,68 руб./л.

Рост средних цен обусловлен их повышением на четырех сетях АЗС. Наиболее существенно бензин подорожал на заправках "Нефтьмагистрали": Аи-92 - на 40 коп., до 48,47 руб./л, Аи-95 - на 50 коп., до 53,89 руб./л. Цены на 92-й бензин на АЗС "Татнефти" выросли на 10 коп., до 48,61 руб./л, на 95-й - на 11 коп., до 53,59 руб./л, соответственно. На заправках "Роснефти" Аи-92 подорожал на 47 коп., до 48,08 руб./л, Аи-95 - на 32 коп., до 52,78 руб./л. "Транс АЗС" повысила стоимость 95-го бензина на своих АЗС в среднем на 17 коп., до 52,40 руб./л.

В то же время дизельное топливо по итогам минувшей недели всё так же стоит в среднем 58,78 руб./л, однако на ряде АЗС средневзвешенные цены выросли. В частности, на заправках "Транс АЗС" - на 7 коп., до 56,08 руб./л, и "Татнефти" - на 4 коп., до 58,25 руб./л.