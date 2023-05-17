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Wildberries запустил собственный ЦОД стоимостью 1,2 млрд рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Wildberries запустил первый собственный центр обработки данных (ЦОД), сообщила пресс-служба ритейлера. Общие инвестиции в проект составили около 1,2 млрд рублей.

ЦОД расположен на территории собственного логистического хаба компании в Московской области.

Совокупная площадь ЦОДа - около 16 тыс. кв. м, мощность - 3,5 МВт.

Открытие собственного ЦОДа "позволило Wildberries повысить управляемость, контроль и надежность всей инфраструктуры компании", отмечается в пресс-релизе. В частности, через него обрабатываются запросы сайта, мобильных приложении, логистических и аналитических систем Wildberries.

Помимо основного ЦОД в Подмосковье, IT-инфраструктура компании также размещена в нескольких дополнительных коммерческих дата-центрах (партнеров Wildberries не раскрывает).

"В планах компании - полностью перевести ИТ-инфраструктуру в собственные ЦОДы, а запуск дата-центра в Подмосковье стал первым шагом этой стратегии", - отмечает пресс-служба Wildberries.

Wildberries Московская область
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