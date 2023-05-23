Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Что произошло за день: вторник, 23 мая

Разгром украинских формирований в Белгородской области, продление ареста Эвана Гершковича, интерес ВТБ к доле в "Яндексе"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ сообщили о разгроме украинских формирований в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла более 70 человек. Режим КТО в регионе отменен. Белгородский губернатор сообщил о 13 пострадавших мирных жителях и одном погибшем.

- Владимир Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить войну против народа, "часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение украинских диверсантов на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения операции.

- Госдума приняла закон, уточняющий нормы о признании паспортов граждан РФ недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан.

- Арест журналиста Эвана Гершковича продлен до 30 августа. Заседание прошло в закрытом режиме, в суд приезжали родители журналиста, обвиняемого в шпионаже.

- Андрей Костин заявил об интересе ВТБ к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов. В банке уточнили, что окончательное решение будет приниматься "по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях".

- Госдума приняла закон о штрафах для владельцев животных за нарушения правил их содержания, а также за ущерб, который животное причинило гражданам или их имуществу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР

Прокуратура начала проверку по факту исчезновения туристов из Белоруссии в горах КЧР

Белгородский губернатор сообщил о гибели жителя Козинки от действий ВСУ

В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

Следствие попросило суд продлить до 30 августа арест журналиста WSJ Гершковича

РФ направила Китаю список туроператоров для запуска соглашения о безвизовых поездках

Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Дума отменила норму о публичном статусе договоров личного страхования

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о разгроме украинских формирований в Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });