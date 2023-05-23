Что произошло за день: вторник, 23 мая

Разгром украинских формирований в Белгородской области, продление ареста Эвана Гершковича, интерес ВТБ к доле в "Яндексе"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ сообщили о разгроме украинских формирований в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла более 70 человек. Режим КТО в регионе отменен. Белгородский губернатор сообщил о 13 пострадавших мирных жителях и одном погибшем.

- Владимир Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить войну против народа, "часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нападение украинских диверсантов на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения операции.

- Госдума приняла закон, уточняющий нормы о признании паспортов граждан РФ недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан.

- Арест журналиста Эвана Гершковича продлен до 30 августа. Заседание прошло в закрытом режиме, в суд приезжали родители журналиста, обвиняемого в шпионаже.

- Андрей Костин заявил об интересе ВТБ к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов. В банке уточнили, что окончательное решение будет приниматься "по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях".

- Госдума приняла закон о штрафах для владельцев животных за нарушения правил их содержания, а также за ущерб, который животное причинило гражданам или их имуществу.