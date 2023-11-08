Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Дом моды Ralph Lauren получил квартальную скорр. прибыль и выручку лучше прогнозов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. во втором финансовом квартале (завершился 30 сентября) незначительно сократил чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $146,9 млн, или $2,19 в расчете на акцию, против $150,5 млн, или $2,18 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,1 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,93 на акцию.

Выручка увеличилась на 3% - до $1,633 млрд с $1,58 млрд, в то время как эксперты в среднем оценивали данный показатель в $1,606 млрд. В Северной Америке выручка сократилась на 1%, тогда как в Азии показатель вырос на 10%, в Европе - на 7%.

Операционная маржа снизилась до 10,1% с 13,1%.

Приток потребителей в сегменте прямых продаж составил 1,3 млн человек, количество подписчиков в социальных сетях показало двузначный рост и достигло 55,9 млн.

В третьем финансовом квартале Ralph Lauren ожидает увеличения выручки на 1-2% без учета колебаний валютных курсов, негативное влияние которых может составить около 30 базисных пунктов (б.п.).

По итогам всего 2024 года компания ожидает роста выручки примерно на 1-2% без учета динамики курсов валют, негативное влияние последней - на уровне 50 б.п. Прогноз отражает несколько усилившиеся опасения относительно оптового канала продаж, отмечается в пресс-релизе.

Ralph Lauren США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Forbes сообщил о начале подготовке "Делимобиля" к IPO на "Мосбирже"

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Власти и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92

Минпромторг предупредил, что повышение цены на цемент должно быть обоснованным

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Набиуллина отметила, что от санкций против "СПБ биржи" больше пострадали "квалы"

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });