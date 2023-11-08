Дом моды Ralph Lauren получил квартальную скорр. прибыль и выручку лучше прогнозов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. во втором финансовом квартале (завершился 30 сентября) незначительно сократил чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $146,9 млн, или $2,19 в расчете на акцию, против $150,5 млн, или $2,18 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,1 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,93 на акцию.

Выручка увеличилась на 3% - до $1,633 млрд с $1,58 млрд, в то время как эксперты в среднем оценивали данный показатель в $1,606 млрд. В Северной Америке выручка сократилась на 1%, тогда как в Азии показатель вырос на 10%, в Европе - на 7%.

Операционная маржа снизилась до 10,1% с 13,1%.

Приток потребителей в сегменте прямых продаж составил 1,3 млн человек, количество подписчиков в социальных сетях показало двузначный рост и достигло 55,9 млн.

В третьем финансовом квартале Ralph Lauren ожидает увеличения выручки на 1-2% без учета колебаний валютных курсов, негативное влияние которых может составить около 30 базисных пунктов (б.п.).

По итогам всего 2024 года компания ожидает роста выручки примерно на 1-2% без учета динамики курсов валют, негативное влияние последней - на уровне 50 б.п. Прогноз отражает несколько усилившиеся опасения относительно оптового канала продаж, отмечается в пресс-релизе.