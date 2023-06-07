Совет директоров "Русснефти" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русснефти" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

"Данная рекомендация обусловлена приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости компании и достаточной ликвидности в целях поддержания стабильности бизнеса компании в условиях сохраняющейся высокой рыночной волатильности и неопределенности", - объясняют в компании.

Совет директоров при принятии этого решения руководствовался принципами дивидендной политики, "сбалансированной между долгосрочными и краткосрочными интересами акционеров и реальной потребностью компании в инвестициях с целью дальнейшего развития".

"Совет директоров рассмотрит возможность возобновить выплату дивидендов, как только позволят рыночные условия", - говорится в решении.

Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 30 июня в заочной форме. Обсуждение его повестки советом директоров компании состоялось 23 мая.

"Русснефть" в 2022 году снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза - до 8,4 млрд рублей. Отчетность по МСФО за прошлый год компания не раскрывала.

"Русснефть" в последние годы традиционно выплачивала дивиденды только на привилегированные акции, которые распределены между банками "Траст" (16,52%) и ВТБ (8,48%). Согласно уставу, владельцы "префов" имеют право на получение дивидендов в размере, рассчитанном по определенной формуле в зависимости от поправочного коэффициента, определяемого советом директоров компании "с учетом финансового результата отчетного года".

В октябре прошлого года акционеры компании на годовом собрании утвердили выплату дивидендов на "префы" за 2021 год в размере $0,81606 на акцию. Всего на выплату дивидендов на привилегированные акции в прошлом году было направлено $80 млн (около 4,6 млрд рублей по курсу ЦБ на момент выплаты - ИФ).

В сентябре 2022 года президент "Русснефти" Евгений Толочек заявлял, что не исключает, что компания начнет выплату дивидендов по обычным акциям через два года (в 2024 году - ИФ). "Сейчас мы поставили немножко другую себе стратегию, намерены освободиться от основного долга. В принципе, уже неплохо получается, но еще пару лет, если при хорошей конъюнктуре, и там уже можно будет говорить о дивидендах", - говорил он.