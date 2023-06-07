Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Совет директоров "Русснефти" рекомендовал не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русснефти" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров.

"Данная рекомендация обусловлена приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости компании и достаточной ликвидности в целях поддержания стабильности бизнеса компании в условиях сохраняющейся высокой рыночной волатильности и неопределенности", - объясняют в компании.

Совет директоров при принятии этого решения руководствовался принципами дивидендной политики, "сбалансированной между долгосрочными и краткосрочными интересами акционеров и реальной потребностью компании в инвестициях с целью дальнейшего развития".

"Совет директоров рассмотрит возможность возобновить выплату дивидендов, как только позволят рыночные условия", - говорится в решении.

Годовое собрание акционеров "Русснефти" пройдет 30 июня в заочной форме. Обсуждение его повестки советом директоров компании состоялось 23 мая.

"Русснефть" в 2022 году снизила чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза - до 8,4 млрд рублей. Отчетность по МСФО за прошлый год компания не раскрывала.

"Русснефть" в последние годы традиционно выплачивала дивиденды только на привилегированные акции, которые распределены между банками "Траст" (16,52%) и ВТБ (8,48%). Согласно уставу, владельцы "префов" имеют право на получение дивидендов в размере, рассчитанном по определенной формуле в зависимости от поправочного коэффициента, определяемого советом директоров компании "с учетом финансового результата отчетного года".

В октябре прошлого года акционеры компании на годовом собрании утвердили выплату дивидендов на "префы" за 2021 год в размере $0,81606 на акцию. Всего на выплату дивидендов на привилегированные акции в прошлом году было направлено $80 млн (около 4,6 млрд рублей по курсу ЦБ на момент выплаты - ИФ).

В сентябре 2022 года президент "Русснефти" Евгений Толочек заявлял, что не исключает, что компания начнет выплату дивидендов по обычным акциям через два года (в 2024 году - ИФ). "Сейчас мы поставили немножко другую себе стратегию, намерены освободиться от основного долга. В принципе, уже неплохо получается, но еще пару лет, если при хорошей конъюнктуре, и там уже можно будет говорить о дивидендах", - говорил он.

Евгений Толочек Русснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G

FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена на 37%, до 2 856,3 руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена на 37%, до 2 856,3 руб. за т

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.

Инвесторы вывели $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SEC

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 1,7% до 2,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });