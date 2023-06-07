Более 2000 сотрудников службы безопасности Хитроу будут бастовать 31 день

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Лондоне более 2 тысяч сотрудников службы безопасности Heathrow Airport Ltd. (HAL), оператора крупнейшего аэропорта Великобритании, проведут забастовки общей продолжительностью 31 день с 24 июня по 27 августа из-за недовольства зарплатами, сообщил профсоюз Unite. Об этом пишет Financial Times.

Работники отклонили предложение о повышении зарплат на 10,1%, что ниже уровня инфляции. В апреле розничные цены (индекс RPI) подскочили в стране на 11,4% в годовом выражении.

"Многие работники недовольны тем, что HAL, прикрываясь пандемией, увольняя и вновь нанимая людей, снижала реальный уровень зарплат", - отмечает профсоюз. По его данным, с 2017 года средний размер оплаты труда сотрудников компании сократился на 24% в реальном выражении.

HAL заявила, что постарается минимизировать перебои в работе аэропорта.