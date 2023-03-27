Израильские профсоюзы объявили о завершении забастовок

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид объявил вечером 27 марта о прекращении всеобщей забастовки после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о замораживании судебной реформы до летней сессии Кнессета, сообщают израильские СМИ.

Об отзыве запланированной на 28 марта забастовки объявил профсоюз врачей и сотрудников университетов - все университеты и больницы вернутся к работе по расписанию.

Ранее Нетаньяху заявил, что реализация судебной реформы в Израиле будет приостановлена как минимум до завершения парламентских каникул, а он попытается найти компромисс с оппозицией. При этом он отметил, что большинство его сторонников поддерживают реформу, поэтому "в той или иной форме она будет проведена".

Против реформы 27 марта прошли уличные акции, а также масштабные забастовки. Не работал аэропорт имени Бен Гуриона, крупнейшие морские порты страны, и многие другие частные и государственные организации.