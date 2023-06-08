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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Новак спрогнозировал рост спроса на газ к 2030 году до 10%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Природный газ будет одним из основных переходных энергоресурсов на фоне "зеленой повестки", рост спроса на него к 2030 году может составить до 10%, написал в статье для журнала "Энергетическая политика" вице-премьер Александр Новак.

"В перспективе ожидается увеличение доли газа как переходного топлива. Рост спроса на газ к 2030 году составит до 10%, который во многом будет обеспечен за счет увеличения его использования в промышленности и энергетическом секторе на фоне декарбонизации", - считает он.

По прогнозу вице-премьера, рост спроса на СПГ может быть более внушительным - на 54%, до 800 млрд куб.м. При этом доля СПГ в общем увеличении спроса на природный газ оценивается в 70-80%.

Александр Новак
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