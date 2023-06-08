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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Тинькофф банк отменил выплату июньского купона по еще одному выпуску "вечных" евробондов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк отменил выплату июньского купона по еще одному выпуску "вечных" субординированных еврооблигаций, следует из сообщения компании-эмитента TCS Finance DAC.

Согласно сообщению, 8 июня банк уведомил TCS Finance об отмене выплаты купона, которая приходилась на 20 июня. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который банк разместил в 2021 году. Ставка купона по нему составляет 6%, выплаты производятся каждые три месяца.

Ранее Тинькофф банк отменил выплату купона в июне по другому выпуску бессрочных еврооблигаций, он был размещен в 2017 году.

Условия выпусков "вечных" еврооблигаций позволяют банкам приостанавливать выплату купонов по собственному усмотрению. Тинькофф банк впервые отказался от выплаты купонов по бессрочным евробондам в марте этого года. В пресс-службе кредитной организации "Интерфаксу" тогда сообщили, что банк решил пропустить выплаты, "чтобы провести дополнительную работу для учета интересов всех инвесторов, в том числе находящихся вне России".

Первоначальный объем выпуска, размещенного в 2017 году, составлял $300 млн, выпуска, размещенного в 2021 году, - $600 млн. В конце октября прошлого года Тинькофф банк сообщал, что на его балансе находятся выкупленные еврооблигации этих выпусков на $80,65 млн (26,9% выпуска) и $157,8 млн (26,3%) соответственно.

Тинькофф банк 25 февраля был включен в санкционные списки ЕС. С 18 мая банк также находится под санкциями Великобритании.

Тинькофф банк
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