Греф спрогнозировал рост ВВП России примерно на 2% по итогам 2023 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская экономика по итогам 2023 года покажет рост, ВВП может увеличиться примерно на 2%, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Наш прогноз на этот год - экономика закончит ростом. Каким - пока сказать сложно, но наш прогноз - порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития", - сообщил Греф в интервью РБК.

По его словам, принципиально важно, что российская экономика остается рыночной. "Все рыночные институты сохраняют свою значимость. И российский бюджет не подвергся каким-то таким искусственным конструкциям, которые в конечном итоге очень сильно снижают устойчивость в целом макроэкономики", - подчеркнул глава Сбербанка.

Дефицит федерального бюджета в 2023 году может составить от 2% до 3% ВВП, отметил Греф. "Для такого года это очень немного. И привлечение как источник покрытия дефицита - это абсолютно нормальная рыночная практика", - подчеркнул он.

"Минфин себя ведет как абсолютно рыночный игрок. Он размещает рыночные займы на рыночных условиях. И рыночные игроки приобретают ОФЗ, в том числе мы, как крупнейший покупатель. И собираемся это делать и в будущем", - заявил глава Сбербанка.

Развитие российской экономики будет зависеть от процесса ее структурной перестройки и состояния мировой экономики.

Греф не исключает возможность возникновения нового глобального кризиса в ближайшие годы. "Конечно же, сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике", - сказал он.

Если же мировой экономический рост сохранится и не возникнет новых катаклизмов, в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, считает глава Сбербанка. По его мнению, потенциал для этого есть.

Экономике РФ предстоит пройти процесс инфраструктурной перестройки, в первую очередь экспортно-импортных операций. "Мы видим, что этот процесс, каким бы он болезненным ни был, продвигается достаточно быстро. Дополнительным стимулом для развития будет потенциал замещения уходящих с российского рынка крупнейших поставщиков товаров и услуг: в ближайшие два-три года у российских предпринимателей будет хорошая возможность занять освобождающиеся ниши", - отметил Греф.