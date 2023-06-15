Украина экспортировала почти 32 млн продовольствия в рамках "зерновой сделки"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) по контролю за исполнением зерновой сделки сообщил, что в рамках черноморской зерновой инициативы с Украины вывезли более 31,9 млн тонн агропродукции.

"По состоянию на сегодняшний день в рамках инициативы экспортировали 31 902 478 тонн зерна и прочего продовольствия", - говорится в релизе СКЦ.

В этот объем вошли 625 169 тонн зерна, экспортированного на сухогрузах, которые зафрахтовала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

В частности, в апреле в рамках сделки с Украины вывезли 2,7 млн тонн продовольствия, в мае - 1,3 млн тонн. В июне по состоянию на данный момент экспортировали чуть более 1,3 млн тонн зерна.

По данным СКЦ, с 25 мая количество инспекций судов значительно снизилось. С 1 по 4 июня СКЦ инспекций не проводил, так как стороны не могли договориться.

Отмечается, что черноморская зерновая инициатива предусматривает также экспорт удобрений, в том числе аммиака. Однако до сих пор экспорта этой продукции не осуществлялось.

В начале мая СКЦ сообщал об экспорте в рамках зерновой инициативы всего свыше 29 млн тонн агропродукции.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два соглашения - о морском коридоре для вывоза зерна из украинских портов Черноморска, Одессы и Южного и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

25 мая российский МИД заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле Россия может из нее выйти.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки".

"К сожалению, нас в очередной раз обманули - ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего", - сказал он на встрече с военкорами.

Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".