Лавров заявил, что РФ не продлит "зерновую сделку", если она не заработает до 17 июля

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Если "зерновая сделка" не заработает до середины июля, продлеваться она не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"К сожалению, подписанный 22 июля 2022 г. Стамбульский "пакет" до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть "пакета" по российскому аммиаку не действует", - сказал Лавров на 46-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), прошедшем в онлайн-формате.

Он отметил, что отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.

"Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - заявил глава российской дипломатии. Текст его выступления приводит в среду сайт МИД РФ.

По его словам, "мир нуждается в российских удобрениях и пшенице ничуть не меньше, чем в украинском фуражном зерне, которое производят американские корпорации и скупают по демпинговым ценам европейцы, лицемерно прикрываясь гуманитарными лозунгами".

Лавров заметил, что украинская часть "черноморской инициативы" давно превратилась в коммерческий проект. "По статистике СКЦ, лишь около 3% (украинского зерна - ИФ) идет в беднейшие страны. И, конечно, просим обратить внимание на протесты пяти стран ЕС против поставок при нулевых тарифах украинского зерна. Пусть Еврокомиссия, если она так заботится о продовольственной безопасности стран Юга, закупает излишки, поступающие по сухопутному маршруту, и передает через ВПП ООН нуждающимся", - добавил глава МИД РФ.

"Зерновая сделка"

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

9 июня в Женеве состоялся очередной раунд консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с делегацией ООН во главе с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан. 10 июня в МИД РФ информировали, что Москва на женевских консультациях отметила отсутствие прогресса по трем проблемам: переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновлению поставок запчастей и техники, а также ситуации с аммиакопроводом "Тольятти-Одесса".

При этом Вершинин "осудил подрыв украинцами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на подконтрольной Киеву территории и отметил, что тем самым нанесен серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая "черноморскую инициативу", интегральной частью которых были поставки аммиака".

О том, что Россия может выйти из "зерновой сделки" после истечения нынешних сроков ее действия, а не досрочно, заявил 14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина о том, что РФ рассматривает возможность выхода из сделки, и спросили, может ли это состояться после ее истечения или досрочно.

"По окончании", - ответил представитель Кремля.

Путин во вторник на встрече с военкорами заявил: "Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой "зерновой сделки". Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников".