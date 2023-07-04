Повторное годовое собрание акционеров FESCO пройдет 4 августа в заочной форме

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) решил созвать повторное годовое собрание акционеров 4 августа, сообщила компания.

Оно будет проведено в заочной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом собрании – 5 июня.

Годовое собрание акционеров FESCO, намеченное на 30 июня в заочной форме, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Повестка повторного годового собрания не изменилась. На годовом собрании FESCO планировалось переизбрать совет директоров компании. В повестку годового собрания были также включены вопросы об утверждении аудитора, годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2022 год, распределении прибыли и выплате дивидендов.

Совет директоров ПАО "ДВМП" ранее рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов за 2022 год.

Транспортная группа FESCO – крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.