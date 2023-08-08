ФТС РФ в январе-июле сократила перечисления в бюджет на 14,7%

В июле перечисления в бюджет выросли на 13,4%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-июль 2023 года перечислила в федеральный бюджет 3 трлн 302,6 млрд рублей, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (3 трлн 872,5 млрд рублей).

Как следует из опубликованных во вторник данных таможенной службы, в июле 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 435,9 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем годом ранее (384,4 млрд рублей).

Как сообщалось, в июне 2023 года ФТС перечислила в бюджет 541,7 млрд рублей (на 39,5% больше, чем в июне 2022 года), в мае - 545 млрд рублей (рост на 1,8% к маю 2022 года), за апрель - 491,6 млрд рублей (на 15,5% меньше, чем в апреле 2022 года) за март - 506,0 млрд рублей (на 28,1% меньше марта 2022 года), за февраль - 404,8 млрд рублей (на 44,5% меньше февраля 2022 года), за январь 2023 года - 377,3 млрд рублей (на 31,3% меньше января 2022 года).

За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.