Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые с ноября

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В США средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам на неделе, завершившейся 7 июля, увеличился по итогам третьей недели подряд и обновил максимум с ноября прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе подскочила сразу на 22 базисных пункта и составила 7,07%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 0,9% после падения на 4,4% неделей ранее. Объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 1,3%.

Данные о спросе на ипотеку приведены с учетом поправки на лишний нерабочий день - 4 июля в Штатах отмечался День независимости. Без учета поправки число заявок упало на 19%.

"Поступающие статданные по-прежнему подают смешанные сигналы о состоянии экономики, при этом доходность американских государственных облигаций в целом выросла на прошлой неделе на ожиданиях удержания процентных ставок Федрезерва на высоком уровне в течение длительного времени", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.

Ставки по ипотеке, объем которой превышает $726,2 тыс., составили 7,04%, обновив максимум за всю историю подсчета показателя, то есть с 2011 года, добавил Кан.