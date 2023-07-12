Минфин РФ разместил в среду ОФЗ на рекордные 187,9 млрд рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России в среду, 12 июля, разместило на двух первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную в этом году сумму - 187,927 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 413,779 млрд рублей.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что такого объема размещения нового госдолга удалось достичь благодаря выставленным на аукцион облигациям с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), пользующихся у инвесторов большим спросом по сравнению с классическими выпусками с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). Именно благодаря флоатеру сегодня были обновлены рекорды года как по объему одного размещения, так и всего аукционного дня.

В этом году Минфин в первый раз размещал ОФЗ с плавающим купоном 3 мая, это были также ОФЗ-ПК серии 29024. В этот день ведомство продало этих бумаг на сумму 75,5 млрд рублей по номиналу при спросе 260,744 млрд рублей, за счет чего был сразу же зафиксирован значительный рост общего размещения. Он составил 98,79 млрд рублей.

Второй раз в этом году заметное увеличение объема размещения нового госдолга пришлось на 14 июня, когда Минфин на двух первичных аукционах смог продать ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу при общем спросе 172,716 млрд рублей. Этого вновь удалось достичь благодаря ОФЗ-ПК серии 29024, объем размещения которых составил 69,308 млрд рублей по номиналу.

После предыдущего аукционного дня, пришедшегося на среду, 5 июля, зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил "Интерфаксу", что банк решил ограничить свое участие в аукционах Минфина по размещению ОФЗ только бумагами с переменным купонным доходом.

"Мы приняли для себя принципиальное решение покупать только ОФЗ с плавающим купоном, потому что видим сигналы повышения ключевой ставки и непонятное влияние на инфляцию дефицита бюджета", - отметил он. По его словам, во втором квартале, как только Минфин предложил рынку флоатеры, банки группы (сам ВТБ и "Открытие") купили "подавляющее большинство" бумаг на аукционах. "То есть как только появляются флоатеры, мы материально там участвуем", - пояснил Пьянов.

По данным ЦБ РФ, именно банки в июне выкупили в полном объеме ОФЗ-ПК на аукционах Минфина, при этом доля системно значимых кредитных организаций в размещении составила 85,7%. Такая информация содержится в "Обзоре финансовых рисков" Банка России, опубликованном ранее на неделе. Участие крупных банков в целом в размещении ОФЗ в июне возросло до 44% с 18,5% месяцем ранее.

На первом аукционе, состоявшемся в среду, где размещались ОФЗ-ПД серии 26243, были проданы бумаги на 17 млрд 59 млн рублей по номиналу при спросе 30 млрд 137 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 15 млрд 898 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 92,6% от номинала, что соответствует доходности 11,1% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 92,54% от номинала, что соответствует доходности 11,11% годовых.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПК серии 29024, были проданы бумаги на общую сумму 170 млрд 868 млн рублей по номиналу при спросе 383 млрд 662 млн рублей по номиналу. Это максимальный объем размещения в этом году как по результатам одного аукциона, так и аукционного дня в целом. Выручка от аукциона составила 166 млрд 278 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 95,9043% от номинала, цена отсечения - 95,8510% от номинала.

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 2 августа 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).