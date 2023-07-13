PepsiCo увеличила чистую прибыль почти вдвое во II финквартале

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, во втором квартале 2023 финансового года (завершился 17 июня) увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал подскочила до $2,75 млрд, или $1,99 в расчете на акцию, по сравнению с $1,43 млрд, или $1,03 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка за этот период выросла на 10,4%, до $22,32 млрд. Органический рост выручки составил 13%.

Скорректированная прибыль составила $2,09 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,96 на акцию при выручке в $21,73 млрд.

В Северной Америке выручка подразделения Frito-Lay, занимающегося производством снэков, в минувшем финквартале увеличилась на 15% - до $5,9 млрд, сегмента по выпуску напитков - на 9%, до $6,76 млрд. По направлению Quaker Foods выручка повысилась на 5%, составив $684 млн.

Доходы компании в Латинской Америке подскочили на 19% и составили $2,86 млрд, в Европе - на 10%, до $3,43 млрд. Выручка PepsiCo в регионе, включающем Африку, Ближний Восток и Южную Азию, сократилась на 4% - до $1,57 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Австралии, Новой Зеландии и Китае - практически не изменилась и составила $1,13 млрд.

PepsiCo прогнозирует на 2023 финансовый год органический рост выручки на 10% (ранее ожидалось повышение на 8%) и увеличение прибыли на акцию (без учета колебаний валютных курсов) на 12% вместо 9%.

В текущем году компания планирует выплатить акционерам около $7,7 млрд, включая $6,7 млрд в виде дивидендов и $1 млрд в виде выкупа акций.

С начала 2023 года капитализация PepsiCo выросла на 1,4% (до $253,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 16,5%.