Долг "Почты России" в 2022 году составил 133 млрд рублей

Гендиректор компании назвал прошлый год катастрофическим для "Почты"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Накопленный долг "Почты России" по итогам 2022 года составлял 133 млрд рублей, компании удалось договориться с кредиторами о реструктуризации и избежать дефолта, сообщил гендиректор компании Михаил Волков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"2022 год стал, не побоюсь этого слова, катастрофическим для "Почты". "Почта" получила рекордный убыток - более 30 млрд рублей, большой накопленный долг - 133 млрд рублей, при этом большая часть этого долга не имеет источников возврата и погашения", - сказал Волков, который возглавил "Почту России" в январе 2023 года.

По его словам, только на обслуживание долга, в том числе - на обслуживание лизинга сейчас компания должна ежегодно тратить порядка 16 млрд рублей. "Даже в лучшие годы компания не зарабатывала столько денег, чтобы обслуживать проценты", - отметил гендиректор компании.

"Нам удалось избежать дефолта по внешним обязательствам. Дело в том, что только в I полугодии компания обязана была выплатить более 30 млрд рублей по внешним обязательствам. И если бы ничего не предпринимать, уже в мае у нас бы закончились деньги на выплату зарплат. Мы успешно договорились со всеми кредиторами", - сообщил Волков. По его словам, на данный момент компания уже сократила долг на 3 млрд рублей.

Волков также сообщил, что "Почта России" запустила программу финансового оздоровления. "Мы избавляемся от неэффективных затрат. Мы оптимизировали управленцев на 20% в целом по стране. Если говорить про центральный аппарат, здесь в Москве по факту мы срезали на 25% наши затраты", - рассказал глава компании.

По его словам, компания планирует наращивать выручку за счет новых услуг, в первую очередь - в сфере электронной коммерции, поскольку доходы от традиционных услуг падают.

"Мы заключили соглашения, развиваем сотрудничество с лидерами рынка - с крупнейшими маркетплейсами. Задача - до конца года большую часть отделений, помимо оказания традиционных услуг почтовой связи, наполнить новым смыслом, чтобы через нас, в том числе, доставляли заказы из маркетплейсов, интернет-магазинов", - рассказал глава почтового оператора.

Он также отметил, что эффективной работе "Почты", в том числе, мешает регулирование, которое ставит государственного почтового оператора в неравные условия по сравнению с частными компаниями. "У нас достаточно много нормативов, которые определяют и количество отделений, и где и как мы должны работать - вне зависимости от того, экономически для нас это выгодно или нет", - сказал глава компании.

Так, к примеру, в отличие от частных компаний, которые могут открывать пункты выдачи по франчайзинговой модели, "Почта России" не имеет на это права. Кроме того, к "Почте" предъявляются достаточно жесткие требования с точки зрения антитеррористической защиты объектов.

"Неравное регулирование в этой части, в том числе, не позволяет "Почте" эффективно развиваться", - сказал глава компании.