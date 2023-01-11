"Почту России" возглавил бывший руководитель "Национальной Лотереи"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Почта России" назначил гендиректором компании Михаила Волкова, ранее возглавлявшего ООО "Спортивные Лотереи" (оператор государственной лотереи, бренд "Национальная Лотерея"). Об этом сообщила пресс-служба "Почты России". говорится в сообщении почтового оператора.

Правительство утвердило директиву о назначении Волкова гендиректором "Почты" 1 декабря 2022 года.

Волков родился в 1976 году в Приморском крае, в 1998 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности "финансы и кредит". В 2000-2010 годах он занимал руководящие должности в Альфа-банке, где занимался развитием регионального бизнеса. В 2012 году в группе ВТБ он был вице-президентом, руководителем корпоративного бизнеса Москвы и Московской области банка ВТБ, в 2015 году стал членом правления Банка Москвы. С 2016 года он занимал пост старшего вице-президента, руководителя департамента региональной сети банка ВТБ.

В сентябре 2017 года Волков был назначен заместителем гендиректора по операционному управлению "Почты России", а в 2021 году - генеральным директором ООО "Спортивные Лотереи".

На посту гендиректора "Почты России" Волков сменил Максима Акимова, который возглавлял почтового оператора с февраля 2020 года до ноября 2022 года. До прихода в "Почту" Акимов занимал пост вице-премьера. В сообщении "Почты России" не уточняется, чем далее займется Акимов.

Под руководством Акимова "Почта России" вышла на новые рынки - грузовой логистики и перевозки фармы, запустила пилотный проект по доставке безрецептурных лекарств в небольших городах и селах, обновила автопарк, начала пилот по использованию беспилотников, реализовала программу повышения зарплат производственного персонала. Кроме того, в 2021 году "Почта" приняла стратегию до 2030 года, предусматривающую трансформацию компании в цифрового логистического провайдера.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственный акционер АО "Почта России" - государство в лице Росимущества. Компания насчитывает более 38 тыс. отделений обслуживания клиентов по всей стране, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах.