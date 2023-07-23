Южная Корея разрешит бизнесменам посещать Украину для участия в восстановительных проектах

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи планирует разрешить бизнесменам поездки на Украину, сообщило агентство "Ренхап" в воскресенье со ссылкой на официальных представителей.

С февраля прошлого года в стране действует запрет на поездки на Украину, но для представителей бизнеса, которые панируют принять участие в восстановительных проектах по окончании конфликта будет сделано исключение, говорится в сообщении.

Отмечается, что "это решение является частью мер, которые принимаются правительством после того, как президент Юн Сук Ель совершил неожиданный визит на Украину в начале этого месяца и пообещал предоставить пакет помощи".