Brent подорожала до $81,3 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти днем в понедельник вернулись к росту на ожиданиях стимулирования китайской экономики и перспективах сокращения предложения.

К 14:20 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4 (0,49%), до $81,28 за баррель. Международный бенчмарк приближается к трехмесячному максимуму, составляющему $81,76 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на сентябрь на электронных торгах биржи NYMEX на $0,48 (0,62%), до $77,55 за баррель.

Поддержку рынку оказывают ожидания введения стимулирующих мер в Китае, чья экономика слабо восстанавливается после пандемии, пишет Trading Economics.

21 июля Пекин уже призвал регионы принять меры для стимулирования спроса на автомобили, в том числе за счет улучшения кредитных условий, сообщал MarketWatch.

Кроме того, нефтетрейдеры ожидают снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией.