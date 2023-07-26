Ozon построит в Казахстане логистический комплекс за 3 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ozon построит в Казахстане логистический комплекс, сумма инвестиций в который составит около 3 млрд рублей (15 млрд тенге), сообщила компания.

Строительство должно завершиться в течение года, площадь объекта составит 42 тысячи кв. м. Первая очередь объекта позволит создать в регионе 2000 новых рабочих мест.

По мере развития бизнеса Ozon в Казахстане, логистический комплекс будет расширяться за счет строительства второй и третьей очереди объекта.

Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл "производства" онлайн-заказов местных продавцов - от приема товаров для хранения до формирования посылки и отправки покупателю, отмечается в сообщении Ozon.

Партнером Ozon по проекту стала Focus Logistics, входящая в казахстанскую строительную группу компаний Bazis.

Ozon работает на рынке Казахстана с 2021 года. На сегодняшний день логистическая инфраструктура Ozon в регионе включает 2 фулфилмент-центра и более 100 ПВЗ (до конца 2023 года Ozon намерен увеличить количество пунктов приема и выдачи заказов до 1000).