Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Ozon построит в Казахстане логистический комплекс за 3 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ozon построит в Казахстане логистический комплекс, сумма инвестиций в который составит около 3 млрд рублей (15 млрд тенге), сообщила компания.

Строительство должно завершиться в течение года, площадь объекта составит 42 тысячи кв. м. Первая очередь объекта позволит создать в регионе 2000 новых рабочих мест.

По мере развития бизнеса Ozon в Казахстане, логистический комплекс будет расширяться за счет строительства второй и третьей очереди объекта.

Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл "производства" онлайн-заказов местных продавцов - от приема товаров для хранения до формирования посылки и отправки покупателю, отмечается в сообщении Ozon.

Партнером Ozon по проекту стала Focus Logistics, входящая в казахстанскую строительную группу компаний Bazis.

Ozon работает на рынке Казахстана с 2021 года. На сегодняшний день логистическая инфраструктура Ozon в регионе включает 2 фулфилмент-центра и более 100 ПВЗ (до конца 2023 года Ozon намерен увеличить количество пунктов приема и выдачи заказов до 1000).

Ozon Казахстан Focus Logistics
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Visa увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Киви банк временно ограничил вывод средств с электронных кошельков физлиц

Новым главой китайского ЦБ назначен Пань Гуншэн

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Президент РФ заявил о признаках ускорения инфляции в стране

Россия запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Россия запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });