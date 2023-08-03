Производитель полупроводников Qualcomm снизил квартальную прибыль вдвое

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, в третьем квартале 2023 финансового года (завершился 25 июня) сократила чистую прибыль более чем вдвое, а ее прогноз на текущий период разочаровал инвесторов.

Чистая прибыль Qualcomm в отчетном квартале составила $1,803 млрд, или $1,6 в расчете на акцию, по сравнению с $3,73 млрд, или $3,29 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,87 на акцию с $2,96.

Выручка упала на 23% - до $8,451 млрд против $10,936 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,81 на акцию при выручке в $8,51 млрд.

Доходы подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое производит, в частности, чипы 5G, в минувшем квартале сократились на 25% - до $5,255 млрд. Продажи чипов для автомобилей выросли на 13% и составили $434 млн, выручка в сегменте "интернет вещей" упала на 24% - до $1,485 млрд.

По прогнозу Qualcomm, в четвертом финквартале прибыль будет находиться в диапазоне $1,8-2 на акцию, выручка - $8,1-9 млрд. Консенсус-прогноз предполагает соответственно $1,92 на акцию и $8,74 млрд.

Котировки акций Qualcomm на дополнительных торгах в среду снизились почти на 7% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании увеличилась на 21,3% (до $147,1 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq поднялся на 16,8%.