Золотовалютные резервы Белоруссии в июле выросли на 2,3%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 августа 2023 года составили $7 973,5 млн, сообщает сайт Национального банка страны (НББ). За июль резервы выросли на 2,3% (на $182 млн) после снижения на 1% (на $80,6 млн) в июне и на 1,2% (на $96,1 млн) в мае.

По итогам января-июля золотовалютные резервы страны увеличились на 0,6% (на $44 млн).

НББ возобновил публикацию структуры золотовалютных резервов после годового перерыва.

Так, монетарное золото в составе резервов на 1 августа составило $3,41 млрд (рост на 8,6% с начала года, в том числе на 3,1% за июль), активы в инвалюте - $3,16 млрд (снижение на 7,4% с начала года, в июле рост на 2%), специальные права заимствования МВФ (SDR) - $1,4 млрд (рост на 1,9% с начала года), прочие активы - $0,4 млн (снижение на 20% с начала года).

В соответствии со статотчетом НББ об операциях на валютном рынке, по итогам 7 месяцев чистая продажа инвалюты со стороны физлиц составила $381 млн, компании-нерезиденты продали на чистой основе $1 млрд 182,3 млн. Чистыми покупателями валюты на рынке оставались белорусские банки ($585,7 млн) и компании ($466,7 млн). Таким образом, чистая продажа валюты во всех сегментах валютного рынка суммарно составила $511,1 млн (в январе-июне - $198,8 млн). Рост чистого предложения на рынке в основном объясняется сокращением чистой покупки инвалюты со стороны предприятий и увеличением продажи со стороны нерезидентов. В июле население Белоруссии шестой месяц подряд оставалось чистым продавцом инвалюты.

Нацбанк предполагает, что с учетом исполнения внешних и внутренних обязательств в инвалюте золотовалютные резервы к концу 2023 года должны составить не менее $6 млрд.

В 2022 году ЗВР Белоруссии снизились на 5,9% - до $7,93 млрд после роста на 12,8% в 2021 году и падения на 20,5% в 2020 году.