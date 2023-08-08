РНКБ войдет с состав второй пилотной группы по цифровому рублю

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) войдет в состав второй группы из 10 банков, которые присоединятся к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщил журналистам председатель правления банка Михаил Якунин.

Банк России сообщал, что в августе планирует начать пилот с реальными цифровыми рублями при участии 13 банков из первой пилотной группы. Еще 10 банков могут войти во вторую группу тестирования, и еще девять банков обещали позднее дать ЦБ свое решение.

"Мы будем участвовать в проекте по внедрению цифрового рубля. РНКБ будет во второй пилотной группе, - сказал Якунин. - В следующем году у нас будет пилотное тестирование, а с 2025 года - уже полноценная работа".

Закон о внедрении в России третьей формы нацвалюты - цифрового рубля - вступил в силу 1 августа.

Пилот с реальными цифровыми рублями будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах, сообщал ЦБ. Первый этап тестирования пройдет в режиме Friends and family при участии около 500 физлиц из числа сотрудников 13 банков. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и ее возврат.

Тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и регулятором. На следующих этапах перечень участников и тестируемых операций будут расширяться.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.