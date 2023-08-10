"Магнит" выкупил акции у нерезидентов, владевших 16,6% через инфраструктуру РФ

Компания потратила на эти цели 37,4 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" выкупило у зарубежных инвесторов, владевших акциями через российскую инфраструктуру, 16,91 млн акций - или 16,6% компании, говорится в ее пресс-релизе.

При этом расчеты с держателями-нерезидентами, владеющими акциями через Euroclear, продолжаются.

На выкуп акций у нерезидентов, владевших акциями через российскую инфраструктуру, компания направила 37,4 млрд рублей. Сумма, потраченная на выкуп у держателей через Euroclear, будет объявлена отдельно.

В сообщении "Магнита" отмечается, что на сегодняшний день компания удовлетворила около 200 заявок от инвесторов из США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, скандинавских стран, Сингапура, Японии, Канады, Австралии и др. В частности, в сделке принял участие банк-депозитарий программы ГДР "Магнита" - JPMorgan Chase Bank N.A., а также международные инвесторы, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды / ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы.

В сообщении "Магнита" говорится, что у компании есть возможность произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов.

Согласно пресс-релизу, компания "может в будущем рассмотреть различные варианты структурирования выкупа акций у акционеров, которые по тем или иным причинам не приняли участия в тендерном предложении, включая проведение повторного тендерного предложения и/или заключение двусторонних сделок купли-продажи по цене приобретения тендерного предложения (2 215 руб./акция)".

В пресс-службе "Магнита" "Интерфаксу" пояснили, что новый buyback может пройти в 2023 году.

"Магнит" объявил оферту на выкуп акций у инвесторов-нерезидентов в июне. Изначально компания планировала выкупить у них до 10% акций, но позже увеличила лимит на выкуп до 29,8%.

Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, - 2 215 рублей/акция.

В конце июля "Магнит" сообщал, что в рамках оферты нерезиденты предъявили к выкупу 21 млн 905 тыс. 943,8 акции, или 21,5% акций, находящихся в обращении.