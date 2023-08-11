Банк России ждет замедления потребительского спроса в 2024 году

Причинами названо снижение темпов восстановления экономики и ужесточение ДКП

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует в 2024-2025 годах замедление роста потребительского спроса в стране на фоне снижения темпов восстановления экономики и более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Кроме того, по прогнозу, снизится вклад в динамику спроса со стороны госструктур.

"По итогам года темп прироста потребления домохозяйств сложится в диапазоне 6-8%. В 2024-2025 годах спрос домохозяйств замедлится на фоне ослабления импульса восстановления, а также вследствие более жесткой денежно-кредитной политики, требуемой для возвращения инфляции к цели", - говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы.

В ЦБ напомнили, что потребление домохозяйств в I квартале 2023 года сложилось на высоком уровне. "Оперативные данные по потребительской активности указывают на продолжение тенденции во II квартале. Уровень IV квартала 2021 года был достигнут на рубеже I-II кварталов 2023 года", - отметили в Центробанке.

"Потребление сектора государственного управления, высокое в 2023 году, будет давать значительно меньший вклад в 2024-2025 годах в силу проводимой нормализации бюджетной политики. В 2026 году вклад совокупного потребления и его компонентов вернется на уровень, соответствующий сбалансированному росту экономики", - прогнозирует ЦБ.