TotalEnergies выведет своих представителей из совета директоров "НОВАТЭКа"

Французская компания признает обесценение доли в $3,7 млрд

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies выводит своих представителей из совета директоров "НОВАТЭКа", где она владеет долей в 19,4%, при этом признает обесценение этой доли в IV квартале 2022 года в размере $3,7 млрд, говорится в пресс-релизе TotalEnergies.

"TotalEnergies владеет 19,4% акций "НОВАТЭКа" - долю, которую она не может продать, учитывая действующие соглашения акционеров, поскольку TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров "НОВАТЭКа", находящегося под санкциями", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, из-за действующих санкций два директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров "НОВАТЭКа", вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях СД этой компании, в частности по финансовым вопросам. "Поэтому они больше не могут в полной мере выполнять свои обязанности в совете директоров, что может стать проблемой для управления этой компанией. В этих условиях совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании из состава совета директоров "НОВАТЭКа", - говорится в сообщении.

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