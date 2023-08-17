Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк повысит ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки с 22 августа будут повышены на 2 процентных пункта (п.п.) в связи с подъемом ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Все клиенты, подавшие заявки на ипотеку до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам, отмечает банк.

Ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются.

Сбербанк в начале августа тоже вслед за повышением ставки ЦБ повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.. Так, минимальная ставка по ипотеке на жилье в новостройках стала составлять 11,4%, на вторичном рынке - 11,7%.

По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа вырастет до 14,5% годовых. Сейчас минимальная ставка по потребкредитам составляет 12,5%, максимальная - 27,9%.