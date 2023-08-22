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S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

S&P вслед за Moody’s понизило рейтинги ряда американских банков
Фото: Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги некоторых американских региональных банков спустя две недели после аналогичного шага Moody's Investors Service.

Рейтинги банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов. Прогнозы изменения рейтингов - "стабильные".

Агентство изменило на "негативный" прогнозы рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило "негативный" прогноз для Zions Bancorp.

Рейтинги всех названных банков находятся в диапазоне от "BBB-" до "BBB+".

"Резкий рост процентных ставок и количественное ужесточение, применяемое с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией, оказывают давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков. Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения качества активов", - отмечается в пресс-релизе S&P.

Также агентство отметило сокращение объема депозитов клиентов на счетах банков, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), на 6% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.

"Отток депозитов оказал давление на ликвидность многих банков, при этом стоимость ценных бумаг, на которые приходится значительная доля ликвидности банков, снизилась", - написали аналитики S&P.

По оценкам экспертов, нереализованные убытки по ценным бумагам на балансе американских банков превышают $550 млрд на конец второго квартала.

Аналитики S&P полагают, что ситуация в банковском секторе может ухудшиться, если Федрезерв будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок.

"Многие параметры качества активов по-прежнему выглядят неплохо, но высокие ставки давят на кредитные организации, - говорится в пресс-релизе агентства. - Банки со значительным присутствием на рынке коммерческой недвижимости, особенно в секторе офисных зданий, могут испытать наибольшие трудности".

KeyBank Comerica Inc UMB Financial Corp. Moody's S&P Global Ratings ФРС США
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