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ВТБ ожидает полного восстановления рынка ипотеки в 2023 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВТБ повысил прогноз по выдачам ипотеки в РФ на 2023 год, прогнозирует продажи на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть выше результата 2022 года и в пределах 10% - рекордных продаж 2021 года (5,7 трлн рублей - ИФ), говорится в сообщении банка.

"В прошлом году ипотечный рынок, как и другие отрасли экономики, столкнулся с достаточно серьезными потрясениями. Однако сегмент жилищного кредитования достаточно быстро восстанавливается, и уже в этом году мы ждем нового рекорда продаж. Люди стремятся улучшать жилищные условия, и ипотека в этом вопросе для них - по-прежнему главный финансовый инструмент. ВТБ в этом году планирует выдать на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей ипотечных кредитов, что на 37% превысит результат прошлого года и на 11% - рекордного 2021 года", - заявил через пресс-службу зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Несмотря на ужесточение регулирования сегмента ипотеки в 2023 году, рынок продолжает динамично расти, отмечает банк. По его оценке, за январь-июнь 2023 года банки выдадут населению на покупку недвижимости порядка 2,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% - рекордного 2021 года. В свою очередь, портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.

Основными драйверами продаж станут активный рост интереса к частному строительству, а также реализация льготных программ и комплекса мер для поддержки социальных категорий населения, направленных в том числе на повышение доступности жилья. При этом в результате ухода от так называемых "околонулевых" программ в 2023 году спрос заемщиков к новостройкам "охладится", а основным интересом будет пользоваться вторичная недвижимость, где стоимость квадратного метра сейчас более доступна.

Анатолий Печатников ВТБ
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