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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Акции работающих в Габоне французских компаний резко подешевели

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Котировки акций французских компаний, работающих в Габоне, падают на торгах в Париже после военного переворота в Либревиле.

Цена бумаги нефтегазодобывающей Maurel & Prom рухнула на 18,4%. Компания добывала в Габоне в первом полугодии по 15 779 баррелей в сутки, что составляло около 58% общего объема производства.

Акции производителя цветных металлов Eramet подешевели на 16,3%. Дочерняя структура компании ведет добычу марганцевой руды на руднике Моанда. Eramet в среду объявила о приостановке всех операций и железнодорожных перевозок в стране, пишет MarketWatch.

Котировки бумаг габонской "дочки" TotalEnergies снизились на 14,6%. TotalEnergies EP Gabon, которая существует свыше 90 лет, занимается добычей нефти и газа, владеет сетью из более чем 40 АЗС и является крупнейшим ритейлером страны. В 2022 году добыча нефти компании составила 5,8 млн баррелей.

В ночь на 30 августа, вскоре после объявления о переизбрании президента Габона Али Бонго Ондимбы на третий срок, в телеэфир вышла группа военных и заявила, что аннулирует результаты голосования. От имени переходного комитета по восстановлению институтов военные объявили, что закрывают границы и распускают все органы власти и институты.

Затем было объявлено, что президент с семьей находится под охраной в резиденции, а один из его сыновей задержан за госизмену.

Семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией, напоминает Associated Press. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.

Габон TotalEnergies Париж Eramet Maurel & Prom Али Бонго Ондимба
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