Глава UBS надеется на возвращение части средств инвесторов, выведенных из Credit Suisse

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - UBS Group AG рассчитывает на возврат значительной части средств, выведенных инвесторами из Credit Suisse до его покупки конкурентом, в ближайшие кварталы, заявил Bloomberg TV главный исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти.

При этом, по его словам, возврат всей суммы выведенных средств - порядка $200 млрд - маловероятен.

"Потребуется несколько кварталов, чтобы вернуть значительную долю средств, - сказал Эрмотти, который совершает тур по Азии впервые после возврата на пост главы UBS в апреле этого года. - Получить назад все будет почти невозможно, но наша цель вернуть как можно больше".

По словам Эрмотти, он видит "хороший импульс" к притоку средств клиентов, причем в подразделениях по всему миру.

"Будет справедливым сказать, что отношение инвесторов стало более конструктивным, чем было ранее, - сказал он. - Очень приятно видеть, что наши клиенты реагируют на наши действия".

Акции UBS подорожали более чем на 30% с момента покупки Credit Suisse шесть месяцев назад. Инвесторы позитивно восприняли информацию о том, что UBS досрочно расторг соглашение с правительством страны, гарантировавшее ему покрытие убытков на сумму до 9 млрд франков, которые могли возникнуть в рамках слияния с Credit Suisse.

Кроме того, UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль во втором квартале 2023 года - $28,875 млрд, отразив в отчетности в качестве разового дохода отрицательный гудвилл в размере $28,925 млрд, возникший в связи с тем, что стоимость приобретенных им активов Credit Suisse превысила цену сделки.

В понедельник Эрмотти подтвердил заинтересованность UBS в китайском рынке, признав, однако, что геополитическая ситуация изменилась.

Операции UBS в Китае в основном касаются сферы управления активами состоятельных клиентов, и имеют "очень ограниченное" отношение к рынку недвижимости КНР, отметил Эрмотти. Он добавил, при этом, что UBS продолжает оценивать варианты дальнейшего будущего китайского СП Credit Suisse в сфере операций с ценными бумагами.

На прошлой неделе Эрмотти объявил, что UBS активно работает над интеграцией Credit Suisse, рассчитывая добиться ежегодной экономии на расходах более чем в $10 млрд.

Банк готовит трехлетний план развития, который планирует представить в феврале 2024 года, сказал Эрмотти.