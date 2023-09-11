Сервис доставки Instacart рассчитывает на оценку в $8,6-9,3 млрд в рамках IPO -

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американская Instacart Inc., оператор крупного сервиса доставки продуктов, рассчитывает на капитализацию в размере около $8,6-9,3 млрд в рамках IPO, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Начало roadshow, посвященного размещению, запланировано на 11 сентября. Тогда же компания планирует раскрыть ожидаемый диапазон оценки стоимости, который может измениться по результатам roadshow.

Предполагается, что акции Instacart начнут торговаться на бирже Nasdaq на этой неделе под тикером "CART".

Instacart получила оценку в $39 млрд в рамках инвестраунда, прошедшего в начале 2021 года. Тогда компания привлекла $265 млн от таких инвесторов, как Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и D1 Capital Partners, а также Fidelity Management & Research Co. и T. Rowe Price Associates Inc. Всего до настоящего времени Instacart привлекла более $2 млрд от венчурных инвесторов.

Оценки стоимости быстро растущих стартапов упали на фоне роста процентных ставок, понизившего привлекательность относительно рискованных инвестиций, отмечает газета.

В марте 2022 года Instacart снизила свою оценку почти на 40%, до $24 млрд. Такое решение она объяснила изменением рыночных условий, которое привело к уменьшению стоимости акций ее публичных конкурентов. В дальнейшем компания уменьшила свою оценку до $13 млрд.

Инвесторы, банкиры, юристы и трейдеры будут внимательно следить за размещением акций Instacart, указывает WSJ. По нему можно будет судить о состоянии рынка IPO, активность на котором значительную часть этого года была низкой.

Instacart основана в 2012 году и уже давно заявляла о намерении стать публичной.