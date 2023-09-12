Венгрия договорилась с французской Framatome о сотрудничестве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Венгрии подписало с французской Framatome меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, в частности, сотрудничество в области поставок топлива для АЭС, сообщило ведомство.

"Экспертиза Framatome может быть использована в Венгрии для продления жизненного цикла существующих энергоблоков или для внедрения технологий следующего поколения", - отмечается в сообщении.

Партнеры, ранее сотрудничавшие в вопросах образования и исследований, теперь также могут сотрудничать в сфере долгосрочного функционирования АЭС и поставок топлива.

Как объяснил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош, для запланированного увеличения срока эксплуатации существующих энергоблоков АЭС "Пакш" и безопасных поставок топлива нужна международная экспертиза. По его словам, возможности Framatome также могут помочь ведомству в оценке перспектив малых модульных реакторов.

Ранее венгерское издание Telex со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допускает использование на "Пакше" французского топлива вместо российского.

Сейчас в Венгрии действует единственная АЭС "Пакш" из четырех энергоблоков на 2 тысяч МВт, построенная по советскому проекту. В 2009 году парламент одобрил ее расширение за счет возведения еще двух энергоблоков стоимостью 12,5 млрд евро. Позднее Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.

В конце лета 2022 года венгерский регулятор выдал госкорпорации "Росатом" разрешение на возведение пятого и шестого энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. В "Росатоме" сообщали, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.

Предполагалось, что Framatome и так примет участие в проекте "Пакш-2", но в части оборудования: сообщалось, что консорциум Framatome-Siemens поставит основной комплект автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Весной глава МИД Петер Сийярто сообщал, что Венгрия и Framatome обсуждают увеличение роли компании в инвестициях в проект АЭС "Пакш-2", чтобы правительство Германии не могло заблокировать поставку технологий для электростанции. Сийярто заявил в соцсетях, что часть оборудования для АЭС должна быть произведена французско-немецким консорциумом, но правительство Германии блокирует этот процесс.

В прошлом топливная компания "Росатома" - ТВЭЛ - готовилась создать совместное предприятие с Framatome по производству топливных сборок. Весной 2021 года антимонопольный регулятор Германии одобрил соответствующее ходатайство, но в феврале 2022 года министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил об отзыве заявки по совместному проекту российской ТВЭЛ и Framatome по заводу по производству ядерного топлива в стране, сообщал Spiegel.