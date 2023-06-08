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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Онлайн-ритейлер Wildberries в I квартале увеличил оборот вдвое, до 577 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Wildberries по итогам I квартала 2023 года нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в два раза - до 577,2 млрд рублей, сообщила компания.

В структуре оборота 498,6 млрд рублей пришлось на продажи товаров (показатель вырос на 95% год к году), еще 78,6 млрд рублей - на услуги партнерам и покупателям (прирост в 2,4 раза).

При этом общее число заказов на площадке достигло 618,1 млн, что в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

В отчетном периоде около 84% от всей реализованной продукции приобрели жители регионов за пределами Москвы и Петербурга - показатель вырос год к году на 3 процентных пункта.

Совокупная площадь всех логистических центров компании во всех странах присутствия по итогам I квартала составила около 2,8 млн кв. м.

Wildberries Петербург Москва
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