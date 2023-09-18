Австралийский СПГ-завод Chevron возобновил работу в полном объеме

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - СПГ-завод Wheatstone Downstream американской нефтегазовой компании Chevron Corp. в Западной Австралии возобновил работу в полном объеме после падения производства на 20% из-за возникших неполадок.

Неисправность, обнаруженную 14 сентября, удалось устранить без ущерба для плановых международных и внутренних поставок, заявила компания. Отсутствие каких-либо перебоев в отгрузках СПГ подтверждают данные информационной системы Eikon.

При этом до полного решения проблемы производство сжиженного природного газа (СПГ) находилось на уровне около 80% от обычного показателя.

В Chevron не сообщили, связаны ли неполадки с начавшейся ранее забастовкой работников предприятия. В минувшие выходные бастующие перешли к круглосуточной акции протеста взамен прежней частичной приостановки деятельности на несколько часов в день.

Изначально забастовка должна была проводиться до конца сентября, однако в субботу в объединении двух профсоюзов Offshore Alliance заявили о намерении ее продлить. 18 сентября Chevron получила уведомление о продлении акции протеста до 14 октября.

На этом фоне в компании заявили, что будут и далее прилагать усилия для обеспечения поставок в условиях перебоев, вызванных эскалацией забастовки. В настоящий момент Chevron привлекает к работе на СПГ-заводах тех сотрудников, которые не являются членами профсоюза и не принимают участия в протестах.

Экспортная мощность предприятия Wheatstone составляет 8,9 млн тонн СПГ в год. В совокупности на долю охваченных забастовкой заводов Chevron в Австралии приходится приблизительно 6-7% мировых поставок СПГ. Основные потребители австралийского сжиженного природного газа - Китай, Япония и Южная Корея.

Стоимость бумаг Chevron слабо меняется в ходе торгов в понедельник. С начала 2023 года акции компании подешевели на 7,2%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 15,9%.