Экс-глава Continental Tires в России стал директором по развитию продукта Ikon Tyres

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Директором по развитию продукта ООО "Айкон Тайерс" (принадлежит "Татнефти", бывший шинный завод финской Nokian Tyres, Ленобласть) с 25 сентября назначен экс-глава Continental Tires в России (ранее - шинное подразделение Continental AG, в настоящее время принадлежит холдингу S8 Capital) Владимир Барвинок, сообщает пресс-служба "Айкон Тайерс".

Отдел по развитию продукта - новое функциональное направление в компании, включающее в себя управление продуктовым портфелем, техническое регулирование и сертификацию, инновации, отдел исследований и разработок (R&D). Создание отдела R&D началось в 2022 году и стало ключевым условием продолжения работы компании на этапе локализации при смене собственника.

Барвинок имеет 16-летний опыт работы в Continental AG, в течение последних двух лет возглавлял российское подразделение шинного производителя Continental Tires.

"Мы понимаем, что развитие продуктов - критически важное направление работы для Ikon Tyres на шинном рынке. Нам важно своевременно выпускать новые типоразмеры и новые современные продукты, как в премиальном, так и в среднеценовом сегментах", - приведены в сообщении слова генерального директора "Айкон Тайерс" Андрея Пантюхова.

В мае многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG. Холдинг приобрел завод-производитель шинной продукции в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и компанию-дистрибьютора готовой продукции. Продажа российских активов Continental AG произошла в рамках объявленного контролируемого ухода компании с российского рынка.

Финская Nokian Tyres в марте 2023 года закрыла сделку по продаже российского бизнеса - шинного завода во Всеволожске Ленинградской области, а также управляющей недвижимостью и торговой компаний - "Татнефти". Тогда Nokian Tyres сообщила о получении от "Татнефти" 285 млн евро за активы в России.

C новым владельцем завод во Всеволожске Ленобласти будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres ("Айкон Тайерс"). Согласно условиям лицензионного соглашения, перешедшее в собственность российской НК предприятие должно перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, кроме бренда Nordman.

Завод во Всеволожске был открыт в сентябре 2005 года, там действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год.