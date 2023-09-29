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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Курс доллара превысил отметку 98 руб. впервые с 8 сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль заметно дешевеет к основным мировым валютам в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, при этом доллар США преодолел отметку 98 рублей впервые с 8 сентября.

Курс доллара США составил 98,0425 руб./$1 в 13:50 по Москве, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,99 руб./EUR1, подорожав на 1,78 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,48 рубля - до 100,72 руб. Курс китайского юаня поднялся на 13 копеек - до 13,438 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", одной из основных причин возобновившегося снижения курса рубля стало окончание налогового периода сентября. При этом высокие мировые цена на нефть, приближающиеся к отметке $100 за баррель по сорту Brent, а также заметное повышение ключевой ставки ЦБ РФ за последние несколько месяцев (до 13% годовых) пока не в состоянии оказать устойчивую поддержку нацвалюте.

На внутреннем валютном рынке наблюдаются лишь локальные периоды укрепления рубля на фоне действий Банка России и словесных интервенций российских властей. Рынок внимательно следит за идущей дискуссией относительно возможного введения дополнительных мер валютного контроля. Но пока никаких конкретных решений не принято, рубль продолжает торговаться с повышенной волатильностью.

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